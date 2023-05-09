Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı! 'Gün soğukkanlı olma sabırla olma günüdür'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. Seçimlerle ilgili olarak Erdoğan "Önümüzde 4 gün kaldı. Kendimiz ve evlatlarımız adına çok önemli bir karar vereceğiz" dedi. Ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunan Erdoğan "Gün soğukkanlı olma sabırla basiretle hareket etme günüdür. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Aydın'a 3 ay önce gelmiş açılışlarımızı yapmıştık. Nazilli'de muhteşem bir açılış yapmıştık. Dünkü mitinglerimiz muhteşemdi önceki gün de İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişiyi kucakladık ve tarihin en büyük buluşmasını gerçekleştirdik. Aydın her zaman ki gibi bugün de güzel. Bu Aydın isterse bu defa sandıkları bir başka patlatır. Buradan Aydın'ın komşuları olan Muğla ve Manisa'ya da selamlar göndermek istiyorum.

"KENDİMİZ VE EVLATLARIMIZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR VERECEĞİZ"

Gidemediğimiz illere 14 Mayıs'tan sonra inşallah teşekkür ziyareti yapacağım. Bundan önce 14 Mayıs'tan önce zaferle çıkmamız lazım. Sanıkları patlatıp birilerini de sandığa gömüyor muyuz? Önümüzde 4 gün kaldı. Kendimiz ve evlatlarımız adına çok önemli bir karar vereceğiz. Tercihimizi ya aile kurumlarına sahip çıkacaklardan ya da LGBT'yi başımıza getireceklerden yana kullanacağız. AK Parti'ye LGBT girebilir mi, Cumhur İttifakı'na girebilir mi? Çünkü biz ailenin kutsal olduğuna inanıyoruz.

"YA BUNLAR HIRSIZ"

Ya torununu SGK'lı yapmak...Bu Bay Bay Kemal var ya torununu SGK'ya kaydediyor. Ya bunlar hırsız, bunlardan bu ülkeye fayda olur mu? Seçimde oy kullanamamak da dahil her türlü defolu bir şahsa oy verir miyiz?

Bunlar Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacaklarını söylüyor. Bunlardan size yar olmaz. Bunla benim halkımı kandırmak istiyorlar. Pazar günü bunlara ders vermeye hazır mıyız? 21 yıldır kimsenin özgürlüğüne karışmamış kuşatıcı bir siyasi iradeden yana olduk.

"HER GÜN EN AZ 1 KİŞİYE ULAŞIRSAK BU İŞ BİTMİŞTİR"

Bay Bay Kemal teröristlerle el ele. Bu Selo, Diyarbakır'da 21 Kürt kardeşimizin öldürülmesine neden oldu. Bunların bu halini görüp de CHP'ye, İP'e, HDP'ye oy verebilir misiniz? Veremezsiniz bunları o yüzden gümbür gümbür sandığa gömeceğiz. Ne diyor Bay Bay Kemal, 'Selo'yu çıkaracağız' diyor. Bay Bay Kemal ne yerlidir, ne de millidir. Pazar'a kadar ki kısıtlı vakti iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Her gün en az 1 kişiye ulaşırsak bu iş bitmiştir. Özellikle kadın ve gençlerimizden çok büyük beklentilerimiz var.

"'SELO'YA ÖZGÜRLÜK' DİYENLERİN AMACINI ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Burası şehit Başbakanımız Adnan Menrderes'in memleketidir. Merhum Menderes ömrünü ülkesine adamış büyük bir devlet adamıydı. Demokrasi ve kalkınma yolunda çok büyük bir mesafe aldı. Menderes'i idama götürenler kimlerdi? O günün CHP'siydi. Şu andakilerin onlardan farkı var mı? Sadece masa etrafında fırıldak çeviriyorlar. Bunlarda yalan çok. Milletimizin göz bebeği olan imam hatip okulları Menderes döneminde açıldı. Köylü ayağındaki çarığı ilk kez onun döneminde çıkarabildi. 27 Mayıs her şeyden önce 14 Mayıs'ın rövanşıdır. 27 Mayıs'ın senaristi CHP'dir. Baş aktörü de CHP'nin Milli Şefi'dir. Üniversite öğrencilerinin kıyma yapıldığı iddiası... Menderes'in uçaklar dolusu altın kaçırdığı kadar yalanlar söylendi. Kardeşlerim bu süreçlerin aynısı bizler de yaşadık. Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler, Gezi Olayları ile bizi sindirmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da bu sefer FETÖ'cülerle canımıza kast ettiler. Bay Bay Kemal'i tankların arasından kaçırdılar, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine götürdüler. Her seçim öncesinde denen provokasyonları da eklemek lazım. Gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık. Pek çok dava arkadaşlarımızı bölücü örgütün saldırısında şehit verdik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, milletimize dayandık. Hiçbir güce boyun eğmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik. Bugün yine aynı yerdeyiz. Aynı hassasiyeti yaşıyoruz. Batı'da vatan millet edebiyatı yapıp Doğu'da 'Selo'ya özgürlük' diyenlerin amacını çok iyi biliyoruz. Kardeşlerim bizim için herkes kardeşimizdir. Ayrım yapmayız. Biz kuklayı da kuklacıyı da oynan oyunu da çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin Suriyelileştirilmesine asla rıza göstermeyeceğiz.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: GÜN SOĞUKKANLI OLMA GÜNÜDÜR

Tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Biliyorum son iki aydır siyaset sahnesinde yaşanan rezillikler sizi üzüyor. Bölücü örgütün pervasızlıkları biliyorum sizi öfkelendiriyor. Ama gün soğukkanlı olma sabırla basiretle hareket etme günüdür. Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs’ta sandık önünüze gelince sandıkta verin."



