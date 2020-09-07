Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara düğün çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara çağrıda bulunarak düğün yapmamalarını istedi.

'VAZGEÇİN ŞU DÜĞÜNLERDEN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları ifade etti:

Dünyada dengeleri alt üst eden salgın, bizim gibi ülkelerinde önünde yepyeni fırsat pencereleri de açmıştır. Türkiye, bu fırsatları değerlendirme noktasında en avantajlı ülkelerden birisidir. Bunun için milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi gafletten uzak duracağız. Milletimizi tekrar maske, temizlik, mesafeye uymaya davet ediyorum. Vazgeçin şu düğünlerden. Olumsuz haberler bizi üzüyor. Nikah törenleri ile bu işleri atlatalım. Sigaraya da bu dönemde ara verin, içmeyin.

