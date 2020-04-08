Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektup da yer aldı.

Erdoğan mektubunda, küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadele içerisinde olduklarını, devlet olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve milletin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor."