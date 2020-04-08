HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara dağıtılan paketlerde yer alan mektubunda, "Devlet olarak gerekli tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Koronavirüs salgını tedbirleri doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz dağıtım için hazırlanan hijyen kitlerinin bulunduğu pakette, Erdoğan'ın vatandaşlara hitaben yazdığı mektup da yer aldı.

Erdoğan mektubunda, küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadele içerisinde olduklarını, devlet olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve milletin sağlığını tehdit eden bu salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor."

Alınan tedbirlerin yanında en büyük görevin vatandaşlara düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin malumudur. Bu nedenle inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız, kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en etkili yolu budur."

'MAĞDUR EDİLMEYECEKLER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini bildirdi.

112, 155 ve 156 telefon numaraları arandığı takdirde, vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun tüm ihtiyaçları karşılamak üzere hazır olduğunun altını çizen Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulunun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere sevgi ve hürmetlerimi sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum."

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
Ankara'da mezarlık ziyareti yasaklandı!Ankara'da mezarlık ziyareti yasaklandı!
İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'İtalyan yetkililer çileden çıktı: 'Bu bir film değil. Evde kalın'
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs erdoğan mektup

En Çok Okunan Haberler

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

PKK'lı teröristler işçilere saldırdı: 5 sivil şehit

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Ramazan'da camiler açık olacak mı? Açıklama geldi

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

Kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bu paraya villada otururdum

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

La Casa de Papel'in yıldızından İstanbul itirafı! Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

'2-3 ay sonra salgını kontrol altına alabiliriz'

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

Ölü ve vaka sayılarında korkunç artış! Böylesi ilk kez oldu...

İlginizi Çekebilir

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Raflar boş kaldı, fiyatlar iki katına çıktı! Halk erzak sıkıntısı yaşıyor

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Orijinal ve resimli Berat Kandili mesajları

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

E-devlet girişi ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Öğretmen ve öğrenciler için 'zoom' tehlikesi!

Diğer Haberler
İntihar etmek için falezlere çıkan adam, vazgeçmek için içki istedi

İntihar girişiminde bulunan adam vazgeçmek için içki istedi

Kadın dilencilerin kavgasını polis biber gazıyla ayırabildi

Kadın dilencilerin kavgasını polis biber gazıyla ayırabildi

Son dakika! AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi

Sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi

Şans Topu sonuçları 8 Nisan canlı yayını izle: Şanslı numaralar saat kaçta belli olacak?

Şans Topu sonuçları saat kaçta belli olacak?

Koronavirüs tedavisi için yoğun bakıma alınmıştı! Yazdığı not herkesi duygulandırdı

Yoğun bakımda bu satırları yazdı! Herkesi duygulandırdı

Adana'da şaşırtan maske inadı: Bu virüs bir siyonist oyunu; bu milleti boş şeylerle uğraştırmayın

'Virüs bir siyonist oyunu, milleti boş şeylerle uğraştırmayın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.