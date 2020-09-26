Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te açılışını yaptığı Hacı Ahmet Ziylan Eğitim Merkezi'nin önünde kendisini bekleyen vatandaşlara hitap etti.

"RİCA EDİYORUM"

Konuşmasının başında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri gereğince vatandaşlardan mesafeli durmalarını isteyen Erdoğan, "Şu mesafe kuralına riayet edelim ve arayı açalım. Sıkışık olduğumuz zaman koronavirüs belasının olduğu böyle bir dönemde bir hayır işleyelim derken bundan şer tebliğ etmeyelim. Rica ediyorum, lütfen arayı açalım. Mümkün olduğunca mesafe kuralına uyalım, maskelerimizi takalım." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜN YAŞADIK"

TEKNOFEST ve 300 Fabrika Açılış Töreni için Gaziantep'te bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantepimiz de çok güzel bir gün yaşadık. TEKNOFEST'te gençlerimizin icatlarını, keşiflerini yerinde inceleme fırsatı buldum. Ardından 300 fabrikanın Gaziantep'te açılış törenine katıldık ve şimdi de Ahmet Ziylan ağabeyimizin yaptırmış olduğu bu güzel külliyenin açılışında sizlerle bir aradayız. Rabbim hayırlarını kabul etsin, ölmüşlerine rahmet eylesin." dedi.