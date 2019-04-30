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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 30.04.2019 20:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela'daki darbe girişimiyle ilgili, "Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela açıklaması

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halkın egemen olduğu, başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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Son dakika Venezuela Cumhurbaşkanı Erdoğan

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