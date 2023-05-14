Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama: 'Oy sayımı sürerken sonuçlar açıklamak milli iradenin gaspıdır'

14 Mayıs seçimleri için oy sayımı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerle ilgili yaptığı ilk paylaşımda "Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!.." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan yeni bir açıklama geldi. Yapılan paylaşımda Erdoğan, "Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları ifade etti:

"14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.

Seçim böylesine olumlu ve demokratik atmosferde geçmişken, oy sayımı da halen sürerken, alelacele sonuçlar açıklamaya kalkmak, milli iradenin gaspı anlamını taşır.

Milletimizin teveccühünün devam eden oy sayımına yansıyor olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Tüm dava ve yol arkadaşlarımdan, sonuçlar resmi olarak neticelenene kadar, her ne olursa olsun sandıkların başından ayrılmamalarını rica ediyorum.

Demokrasi adına oy veren ve seçim çalışmalarında yer alan tüm vatandaşlarımı tebrik ediyor, her birine ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum."

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023



