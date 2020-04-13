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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Kararlıyız

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2020 21:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni paylaşım: Kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız' dedi.


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