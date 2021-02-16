HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz

16.02.2021 18:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde ''Bizim Yunus'' Yılı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor" dedi. Erdoğan, "'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz. 18 ayrı bakanlık, kurum kuruluş marifetiyle harekete geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Yunus dostları, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.
Vefatının 700. sene-i devriyesinde Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yadediyorum. 2021 senesi tarihimiz ve kültürümüz açısından birçok önemli yıl dönümünü barındırıyor. Bu sene İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı olmasının yanısıra Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin 750. sene-i devriyesidir.

Bizim için böylesine mühim bir yıl olan 2021 senesini manasına yakışır şekilde idrak etmek istedik. 2021 yılını İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli Yılı ilan ettik. UNESCO 1991'i Yunus Emre Sevgi Yılı olarak belirlemişti. Bu defa UNESCO vefatının 700. yılı olması münasabetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temscilerine teşekkürü borç biliyorum.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında bizim Yunus ve dünya dili Türkçe temalarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz.

1071 Malazgirt zaferinin hemen ardından ecdadımızın bu topraklarda inşa ettiği cami, medrese, kütüphane, çeşme, köprü, çarşı, hanlar ve kervansaraylar Anadolu'ya yepyeni bir kimlik kazandırmıştır. Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran asır müessese dergahlar olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'den aldığı destür ile Türkistan'dan Anadolu'ya hicret eden dervişler yeni vatanın dört bir yanında dergahlar kurdular.

"VATANI ÖNCE DİL SONRA ORDU BEKLER"

Vatanı önce dil sonra ordu bekler, bunun için Türkçemize çok sıkı sahip çıkmalıyız.

Üzülerek ifade etmek isterim ki dilimizde çoraklaşma sürecini yaşıyoruz. Yabancı dile verilen önem maalesef Türkçemizi gölgede bırakıyor.

"DÜNYA DİLİ TÜRKÇE, DİYEREK BİR SEFERBERLİK İLAN EDİYORUZ"

Gençlerimiz arasında sosyal medya dili geçerli bir yazı diline dönüşüyor. Tabelalarda yabancı dil kullanma hastalığı artık geleceğimizi tehdit eder boyuta ulaşmıştır. Bu çürümeye dur demek mecburiyetindeyiz. Milli bir seferberlik ruhuyla gençlerimize sözün, dilin, kelimelerin kıymetini en iyi şekilde anlatmalıyız.

Kültür emperyalizmine karşı kuracağımız en güçlü savunma hattı öncelikle dilimizi korumaktır. 'Dünya dili Türkçe' diyerek bir seferberlik ilan ediyoruz. 18 ayrı bakanlık, kurum kuruluş marifetiyle harekete geçireceğiz.

AYRINTILAR GELİYOR...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybettiZincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti
Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kuryenet müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Doğan Cüceloğlu evinde ölü bulundu

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Altın ne kadar olacak? Ünlü analistten çarpıcı tahmin!

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Son hali gündem oldu! Somer Şef'ten bomba yorum

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Yol açılamıyor! Araç kuyruğu 30 km'yi geçti

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Canlı yayında yakalandı: Polis geldi, yayını kesin

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

Devlet Bahçeli'den Halk TV'ye: PKK TV'si haline gelmiştir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Eskişehir’de korkunç olay! Anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

Eskişehir’de korkunç olay! Anne, baba ve çocuğu evlerinde ölü bulundu

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

HDP'li Buldan'dan Gara'da şehit edilen bir askere ilişkin açıklama

Son Dakika: Gara şehitleri Müslüm Altıntaş ve Adil Kabaklı son yolculuğuna uğurlandı

Gözyaşları sel oldu! Gara şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

Zincir takarken hareket eden minibüsünün altında kalarak hayatını kaybetti

İkranur Tirsi'nin babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

İkranur'un babası: Kız kardeşimden beklerdim ama erkek kardeşimden değil

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşları içinde izledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.