“Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz”

Programın sonunda çocuklara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Şuanda karşımda BM Genel Kurulunu andıran bu güzel atmosferden dünyanın bütün çocuklarına en kalbi sevgilerimi gönderiyorum. Sizlerin nezdinde tüm milletimizin, tüm çocuklarımızın 23 Nisan milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum” dedi.

Konuşması esnasında yanına gelen çocuklarla şakalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt dışından gelen misafirlerimizin burada bulundukları süre içinde keyifli anlar yaşayacağına, ömür boyu sürecek kardeşliklerin temelini atacaklarına inanıyorum. Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir umman yoktur. Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, neşeli, adaletli, güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak coşkulu olmak, dünyaya hep temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak, yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkı sarılmak demektir. Sizlerin yüreğinizdeki sevgi ve umut tomurcuklarının kopartılmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum. İyi ve nitelikli bir eğitim aydınlık geleceğimize açılan en önemli kapıdır. Bizlerde son 17 yıldır hükümet olarak eğitimi ana önceliğimiz yaptık, ülkemizdeki eğitimin kalitesini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gece gündüz gayret gösterdik. Bizim yaşadığımız sıkıntıları sizlerin yaşamaması için gayret gösteriyoruz. Biz sizin yaşınızdayken 70-80 kişilik sınıflarda okuyorduk. Akıllı tahtaların, bilgisayarların, teknolojik araçların olmadığı bir Türkiye’de eğitim hayatımızı sürdürdük. Şimdi okula başladığınızda masalarınızın üzerinde hazır olan ders kitaplarına ulaşmak bile bizim için büyük bir sorundu. Hamdolsun son 17 yılda ülkemize yakışmayan bu eksikleri ortadan kaldırdık. Sizlere daha kaliteli ve etkin bir eğitim ortamı sunmak için önemli adımlar arttık” diye konuştu.