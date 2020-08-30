Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Her konuda olduğu gibi savunmada da teknoloji tek başına yeterli değildir. İnsan kaynağımız dimdik ayakta.

Kimi tarihçilerin dediği gibi 'biz ordusu olan bir toplum değil bizatihi kendisi ordu olan milletiz.' Bu hakikatin idrakinde olmayan kimi gafillerin ve hainlerin ısrarla ordumuzla milletimizi ayrıştırmaya çalışması, beyhude bir gayrettir.

Subay ve astsubay kadrolarımızı ne kadar iyi yetiştirir ne kadar donanımlı hale getirirsek kendimizi o derece güvende hissederiz.

Savunma sanayimize yaptığımız yatırımları, insan kaynağıyla tahkim ederek tüm tehditlerle etkili mücadele halindeyiz.

Şimdi artık dün olduğundan daha gür bir sedayla düşmana hodri meydan diyoruz.

Biz mücadeleden korkmayız. Bu yolda şehit ve gazi vermekten çekinmeyiz.

Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden başlarına gelecekleri biliyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetlerini içeriden çökertme girişimlerini boşa çıkartma milletimizin ordumuzu sahiplenişi sayesinde gerçekleşmiştir. Biz ordusu olan değil bizatihi ordu olan bir milletiz.

