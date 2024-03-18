Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Sıraya girenler, isteyenler var! Yetiştiremiyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle iftarda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20-30 sene öncesine göre biz toplu iğneyi yapamıyorduk. ABD- Batı bize tabanca vermiyordu. Şimdi biz onlara yerli tabanca satıyoruz, onlar sıraya giriyor. İş bu noktaya geldi" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"NE KKTC OLURDU NE DE KIBRIS TÜRKLERİ OLURDU"

"Çanakkale bizim için bir deniz zaferi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşudur. 20. yüzyılın haçlı ordusu denize gömülmüştür. Çanakkale ruhuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum. Asker-millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak şehadet şuurunun zayıflamasına izin veremeyiz. Kıbrıs Türkleri bundan yarım asır önce soykırımın eşiğinden döndü. Tüm baskılara rağmen Türkiye'nin müdahalesi olmasaydı ne KKTC olurdu ne de Kıbrıs Türkleri olurdu.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESTİK"

40 yıllık terörle mücadelemizde henüz hayatının baharında olan gençlerimizi şehit verdik. 1071'den beri bu toprakları ezeli-ebedi vatanımız yapmak için bedel ödedik. Güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte bir mecburiyettir. Türk milleti olarak hasımlarımıza karşı kendi geliştirdiğimiz imkanlarımız koruyabilir. Şimdi uçak gemimizi yaptık, şimdi ikinci, daha büyüyüğünü yapma kararlılığımız var. Şu anda çalışmalar devam ediyor. İHA'larımız ortada ve tek koldan çalışmıyoruz. Denizin altında da insansız denizaltılarını yapma gayreti içindeyiz ve bunu da başaracağız. Birçok yerde konuşmalarımızda artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik. Cudi'de, Gabar'da yaptık, bundan sonra da yapacağız. Sınır ötesinde de yapacağız. Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu diyor ve milletin kardeşliğinin en büyük DNA'mız olduğunu söylüyoruz.

"SIRAYA GİRENLER, İSTEYENLER VAR YETİŞTİREMİYORUZ"

20-30 sene öncesine göre biz toplu iğneyi yapamıyorduk. ABD- Batı bize tabanca vermiyordu. Şimdi biz onlara yerli tabanca satıyoruz, onlar sıraya giriyor. İş bu noktaya geldi. Mühimmatta çok çok öndeyiz, sıraya girenler, isteyenler var. Biz de yetiştiremiyoruz.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bir süredir terörü kaynağında kurutma stratejimizin neticelerini görmeye başladık. Operasyonlarımız neticesinde artık can çekişen bu kiralık katil sürülerinin yeniden palazlanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir 'Teröristan'a izin vermeyeceğiz.

