HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bugün teslim edilecek... Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bugün teslim edilecek... Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu

10.04.2023 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, donanmanın hizmetine giriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı konuşmasında bugünü işaret ederek "Uçak gemimizi devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz" demişti. TCG Anadolu gemisi teslim töreni bugün yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bugün teslim edilecek... Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu

Bir süredir heyecanla beklenen tören bugün gerçekleşiyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katılacak. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

İŞTE TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

thumbs_b_c_a30e99c4d5c1d5521f32dc178bfe6c9c

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul'da yaptığı konuşmasında "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MSB FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün yaptığı bir paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaşmıştı.

AA-20230409-30808323-30808320-MSB_TURKIYENIN_EN_BUYUK_SAVAS_GEMISI_TCG_ANADOLUNUN_FOTOGRAFLARINI_PAYLASTI

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır." ifadeleri kullanılmıştı. Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer almıştı. (DHA/AA)

AA-20230409-30808323-30808321-MSB_TURKIYENIN_EN_BUYUK_SAVAS_GEMISI_TCG_ANADOLUNUN_FOTOGRAFLARINI_PAYLASTI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de feci kaza: 12'si asker 14 yaralı! 2 kişinin durumu ağır Eskişehir'de feci kaza: 12'si asker 14 yaralı! 2 kişinin durumu ağır
İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...İYİ Partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama! "Aday olmuyorum" diyerek açıkladı: Baraj altına düşen oylarımızı...
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili açıklama!
Anahtar Kelimeler:
tcg anadolu

En Çok Okunan Haberler

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank… Kamu bankaları imzayı attı

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Listede yer almamıştı! Bakan Koca'dan yeni açıklama

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

Taraftarlar, restoranı basıp futbolculara saldırdı!

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

CHP binası önünde hareketlilik! "Seçimlerin seyrini değiştirecek hamle..."

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

Canlı yayında oy oranlarını açıkladı! 'AK Parti birinci'

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

CHP seçimi kazanmayı kafasına koymuş

İlginizi Çekebilir

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Horoz dövüşünde sürpriz hamle! Rakibi yerine...

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Öğretmenleri rol yaptığını düşündü! 5 yaşındaki çocuk vefat etti

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Sözlerinden daha çok kolundaki saatin fiyatı gündemde! Eski AK Partili vekilden olay paylaşım

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

Kendi terinden parfüm hazırladı! “Libido eksikliğini giderecek”

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

İçeceklerinizden aldığınız keyfi artıracak Stanley termoslarda bahar fırsatı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.