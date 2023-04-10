Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Bugün teslim edilecek... Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu

Bir süredir heyecanla beklenen tören bugün gerçekleşiyor. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'ne katılacak. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

İŞTE TCG ANADOLU'NUN ÖZELLİKLERİ

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) Projesi kapsamında üretilen TCG Anadolu gemisi, asgari bir tabur büyüklüğündeki kuvveti, ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteğiyle belirlenen yere intikal ettirebilecek.

TCG Anadolu, 4 mekanize, 2 hava yastıklı ve 2 personel çıkarma araçlarının yanı sıra uçak, helikopter ve insansız hava araçları da taşıyacak. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin tona karşılık geliyor.

TCG Anadolu, özellikle üzerine konuşlandırılacak silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Türk donanması için önemli bir güç çarpanı olacak.

ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü İstanbul'da yaptığı konuşmasında "Pazartesi günü inşallah uçak gemimizi (TCG Anadolu) devreye alıyoruz ve Silahlı Kuvvetlerimize inşallah teslim ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MSB FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) dün yaptığı bir paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaşmıştı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır." ifadeleri kullanılmıştı. Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer almıştı. (DHA/AA)



