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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 20:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.

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