Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Libya Ulusal Mutabakat H\u00fck\u00fcmeti Ba\u015fkanl\u0131k Konseyi Ba\u015fkan\u0131 Fayez Al Sarraj'\u0131 kabul etti.\nCumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Dolmabah\u00e7e Ofisi'nde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fen kabul, 2 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.Bu saat stresi engelliyor!\u0130lgin\u00e7 anlar: Bu ismi hi\u00e7 unutmayaca\u011f\u0131m!Kars\u2019ta kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve sis nedeniyle kaybolan 2 ki\u015fi bulundu
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