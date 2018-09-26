Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mevkidaşı Macron ile bir araya geldi.
Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Söz konusu görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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