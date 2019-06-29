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Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 06:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki görüşmesi 55 dakika sürdü

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.55'te biten görüşmesi 55 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

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