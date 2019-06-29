Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi’ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.55'te biten görüşmesi 55 dakika sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

