Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin sorularını yanıtladı

"BM Genel Kurulunda yaptığım konuşmalarda aslında bunları dinlemiş olmanız lazım. Gerek Kudüsle ilgili yaptığım açıklamalar, gerek bölgeyle ilgili yaptığım konuşmalar gerekse işte bu Yeni Zelanda'dan 16 bin 500 kilometreden buraya gelenlerle ilgili yaptığım açıklama ve olağanüstü bir İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ni biliyorsunuz, İstanbul'da topladım ve oradan yine mesajlarımızı verdik. Fakat şunu bir defa bilmemiz lazım. Golan, 1967 anlaşmalarıyla Birleşmiş Milletler tarafından tamamıyla Suriye'ye ait olduğu tescil edilmiş olan topraklardır. Oranın İsrail ile yakından uzaktan alakası yok. Fakat Trump, Ali kıran baş kesen. 'Ben yaptım oldu' diyor. Ya senin yapıp etmenle bu iş olmuyor. Geçen hafta benim Macron'la bir görüşmem oldu. Ne düşünüyorsun dedim. 'Ben de senin gibi düşünüyorum' dedi. 'Trump'la görüşmem olacak. Trump'ın kendisine bunu söyleyeceğim' dedi. Burayla sizin alakanız yok. Sayın Putin açıklamasını yaptı. Lavrov aynı şekilde açıklamasını yaptı. Dolayısıyla şu anda Trump'ın attığı bu adımın ne Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden onay alması mümkün değil. Görünen bu. Ve bizler şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ayrıca oraya da bunu taşıyacağız."

Körfez'deki ülkelerin, Müslüman ülkelerin bu noktada kararlı bir duruş sergilemediklerini, bu ülkelerden ciddi bir ses çıkmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnsanı üzen tabii bu. Onların sesinin çıkması lazım. Çıksa da çıkmasa da ben İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanıyım. Üzerime düşeni yapıyorum. O gün toplantıdan sonra sonuç bildirgesi de vurucuydu. Onu da açıkladık." diye konuştu.

İsrail'de 9 Nisan'da seçimlerin yapılacağını hatırlatan Erdoğan, seçim için Trump'ın Netanyahu'ya şu anda destek verdiğini belirterek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Damadını gönderiyor. Onunla beraber orada destek çalışmaları yapıyor. Çünkü Netanyahu yolsuzlukları adı karışmış olan bir adam. Karısının yolsuzluklara bulaşmış bir hali var. Bundan dolayı ciddi manada, bir sıkıntı içerisinde. Öyle de olsa, böyle de olsa 'Netanyahu ben ona destek verirsem, onu kurtarırım. Böyle bir gayretin içerisinde. Kurtarsan ne olur, kurtarmasan ne olur. Her şeyden önce insanlık sana nerden bakıyor, nasıl bakıyor. Bu önemli. Biz zaman zaman görüşüyoruz. Bu tür haller meydana gelince doğrusu biz görüşmek bile istemekte zorlanıyoruz. Çünkü adalet bizi birleştiren en önemli kavramdır. Yoksa diğerleri de olmaz. Gidiyorsunuz, müşterek takım elbiseleri alıyorsunuz, kravatları alıyorsunuz, beraberce basın toplantısı yapıyorsunuz, kime şirin görüneceksiniz. Burası önemli.