HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenazesine katıldı

14.11.2023 17:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Sultan Camii’nde Mehmed Zahid Kotku’nın kızı Hacer Coşan’ın cenaze törenine katıldı. Erdoğan, cenaze öncesinde Karacaahmet Mezarlığı’nda anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenazesine katıldı

Mehmed Zahid Kotku’nın kızı, Mahmud Esad Coşan’ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan’ın annesi Hacer Coşan dün hayatını kaybetti. Hacer Coşan için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

c79e5849-269c-4a66-8015-7b56551de14a

Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Coşan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

a8303462-2c97-41b1-8384-bd7874c49074

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hacer Coşan’ın naaşı Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi.

db72b4f5-41be-452f-b89f-21d836af4c2c

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarını ziyaret etti.

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya operasyonu: 79 şüpheliye işlem yapıldıSosyal medya operasyonu: 79 şüpheliye işlem yapıldı
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar verildiGazeteci Merdan Yanardağ hakkında karar verildi
Çok satanlarda zirvede! Xiaomi Mi Body Composition Scale 2'yi sizin için inceledikÇok satanlarda zirvede! Xiaomi Mi Body Composition Scale 2'yi sizin için inceledik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan cenaze
En Çok Okunan Haberler
Kabloyla asılı halde bulunmuştu! Dikkat çeken 'ruj' detayı

Kabloyla asılı halde bulunmuştu! Dikkat çeken 'ruj' detayı

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! Flaş karar... İşte ilk görüntüler

Azmettirici olarak ifadeye getirildiler! Flaş karar... İşte ilk görüntüler

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

13 yıl sonra ilk! Gündem yaratacak 'baba evi' çağrısı: Sizi bekliyor

Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

Profesörü dana dili ile tehdit etmişti! Kazada hayatını kaybetti

Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

Başından kalkamadı! Altına tuvaletini yaptı

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

Konforlu bir kışın anahtarı! Merrell outdoor ayakkabıda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.