Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hacer Coşan'ın cenazesine katıldı

Mehmed Zahid Kotku’nın kızı, Mahmud Esad Coşan’ın eşi ve Muharrem Nureddin Coşan’ın annesi Hacer Coşan dün hayatını kaybetti. Hacer Coşan için bugün ikindi namazına müteakip Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Coşan’ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hacer Coşan’ın naaşı Eyüpsultan Mezarlığına defnedildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı’nda annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan’ın mezarını ziyaret etti.
İHA