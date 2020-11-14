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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü

14.11.2020 21:04 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Moise ile telefonda görüşü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Haiti ilişkilerini geliştirecek adımlar ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülkenin enerji, inşaat, çelik, sağlık ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanda ciddi bir işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, bu alanlarda atılacak adımlarla ticaret hacminin hızla daha üst seviyelere ulaşacağına inandığını ifade etti.

ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise’nin babası Etienne Moise’nin vefatı dolayısıyla taziyelerini de iletti. (İHA)

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