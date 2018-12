Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz (2)- Yeniden

İbrahim LALELİ- Tolga YANIK- Alparslan ÇINAR- Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik yapılacak operasyonla ilgili, ''Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz'' dedi. ABD Başkanı Donald Trump'un da operasyona olumlu cevap verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni anayasaları hazırlanana kadar, özgürce seçimler yapılana kadar, Suriye'de terörle mücadelemiz, sürecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Mevlana Meydanı'nda düzenlenen 99 yatırımın toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında Ankara- Konya seferini yapan yüksek hızlı tren kazasına değindi. Ölenleri Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan, ''Kazada sorumluluğu bulunanların tamamından yasalar kapsamında hesaplarının sorulacağından emin olun. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken her türlü tedbirler alınacaktır'' dedi.

Yatırımlar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

''Bir ülkeye, bir millete sevginini ölçüsü yapılan hizmetlerdir. Lafla bu iş olmaz. Eşek ölür, kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bay Kemal, lafla olmuyor bu; iş, icrat ne yaptın? SSK Genel Müdürlüğü yaptın, bütün hastanelerimiz rezaletti. Sağlam giren, hasta çıkardı, sen böyle bir genel müdürlük yaptık. Biz Türkiye'yi ve Türk milletini, milletimizi çok sevdik, çok sevdiğimiz için çok hizmet etmenin gayreti içinde olduk. Siyaset yoluyla 40 yıldır, İstanbul'dan başlatacak olursak fiili hizmet olarak neredeyse çeyrek asırdır, gece gündüz milletimizin emrinde çalışıyoruz. Yurt dışı seyahatlerimizde diğer ülkeleri gördüğümüzde Türkiye'nin nereden, nereye geldiğini çok iyi anlıyoruz.''

'KAZDIKLARI KUYULARA TERÖRİSTLERİ GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'nin hakkını hukukunu savunmasında, 16 yıllık AK Parti döneminde 3,5 kat büyümenin güveninin olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Batı ülkelerinde sefa görüntüsünün altındaki sefaleti, gelişmiş ülkelerin varlık içinde nasıl yokluğa mahkum edildiğini görüyoruz. Bunları gördükçe şayet rahmetli Menderes ve Özal'ın ülkemizin önünde açtıkları ufuk olmasıydı, Türkiye'nin nerelere savrulabileceğini daha iyi anlıyoruz. AK Parti iktidarı döneminde ülkemize demokraside ve ekonomide, ülkemizi bugünkü seviyesine taşımasaydık, nasıl bir kaosa sürükleneceğimizi ve yıkıma uğrayabileceğimizi tahayyül dahi edemiyoruz. Türkiye'nin bugün böylesine kendinden emin bir şekilde hakkını, hukukunu savunabilmesinin gerisinde ülkemizi 16 yılda 3,5 kat büyütmemizin güveni var. İşte Zeytin Dalı Harekatı'nda bunu yaşadık, Afrin'de bunu yaşadık, en son Sincar'da da bunu yaşadık. Şimdi kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz ve gömmeye de devam edeceğiz" dedi.

'AMERİKA İLE STRATEJİK ORTAĞIZ, O ZAMAN GEREĞİNİ YAPMAMIZ LAZIM'

Suriye'deki terör koridorunun Türkiye'yi rahatsız ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Trump ile konuştuk. Fırat'ın doğusuna bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse o zaman biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Çünkü terör koridoruyla bizi rahatsız ediyorlar. Madem ki biz Amerika ile stratejik ortağız, o zaman gereğini yapmamız lazım. Yaptığımız hiçbir yatırımın, hayata geçirdiğimiz hiçbir projenin, attığımız hiçbir adımın boşa gitmediğini görmenin huzuru içindeyiz. Eski Türkiye yok artık. O geride kaldı. Ülkemiz ve milletiz üzerinden oyunlar oynamaya kalkanları, senaryolar yazanlar, her seferinde başarısızlığa uğradı'' diye konuştu.

'BU MİLLETE KİMSE BEDEL ÖDETEMEYECEK'

Gezi olaylarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gezi dediler. 10-12 ağaç bir yerden bir yere taşınacak, kıyameti kopardılar. Yapmayın, yanlış yapıyorsunuz dedik, dinlemediler. Bay Kemal, Taksim Meydanı'na geldi. Af edersiniz, Dolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nin içerisine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız ve oralarda bile iş makineleriyle yolları mahvettiler. Hatta Dolmabahçe'deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettik. 15 Temmuz'da ne yaptılar. Devlete karşı darbe girişiminde bulundular. 16 saat sürdü. 16 saatin sonunda bu FETÖ'cüleri, bu darbecileri, milletime verdiğimiz işaretle derdest ettik mi? Şu an yargı çerçevesinde birçoğu cezaevinde, cezalarını çekecekler. Bu millete, kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi gelip sızlıyorlar; benim oğlumun suçu yok. Kardeşim, suçu yoksa çıkar, suçu varsa bedelini öder. Biz 15 Temmuz'u unutmadık, 251 şehidimizi unutmadık. 2 bin 193 gazimizi unutmadık. Eğer bunun bedelini sormazsak, ödetmezsek, Allah'a bunun hesabını veremeyiz'' dedi.

BİR DAHA ÇÖZÜM SÜRECİ BEKLEMEYİN, GEÇTİ O İŞ

Artık kimsenin çözüm süreci beklememesini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Çukur eylemleriyle Güneydoğu Anadolumuzdaki kimi mahalleleri işgale yeltenenleri, milletimizin bağrından çıkan güvenlik güçlerimiz açtıkları çukurlara gömdülür. Şimdi çözüm süreci dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Ama bir daha çözüm süreci falan beklemeyin geçti o iş'' şeklinde konuştu.

'31 MART'TA SANDIKTA ALABİLİYORSAN AL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış; portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir, nedir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı. Bu ekrandan milleti sokağa çağır. Sokağa mı çağırıyorsun (miting alanını göstererek) işte buyur. Bu ülkede benim milletimin artık onuruyla oynanmaz, hesabı ağır olur. Bay Kemal, 15 Temmuz'da Atatürk Havalimanı'nda tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesi'ne, ama bu defa kaçamazsın, ona göre. Bu ifadelerini kullanırken dikkatli kullan. O eski Türkiye'ydi. Geçti o iş, anında bedel ödersin. Ha eğer bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış, seninde olsun. Sandıkta alabiliyorsan al. Ne diyor bütün belediyeler CHP'li olacak. 31 Mart'ta göreceğiz. 31 Mart'ta benim milletim CHP'ye, ödediğinden çok daha fazlasını ödetecek'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ve Suriye'de, nihai hedefi Türkiye olan oyunları bozduklarını ve bozmaya devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetler'de 15 yıl önce silah ve mühimmatın yüzde 20'sinin yerli olduğunu, şu an bu seviyenin yüzde 65'e çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik silahı Türkiye üzerine yönettiklerini; ancak onun da üstesinden gelindiğini kaydetti.

'TRUMP İLE KONUŞTUK, OLUMLU CEVAP VERDİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusuna Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılması planlanan operasyona da değindi. Suriye'de 1 milyon insanın katledildiğini ifade eden Erdoğan, Suriyeli 4 milyon insana Türkiye'nin kucak açtığını belirtti. Suriye'de sadece Türkiye tarafından operasyon yapılan yerlerin güvenli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Suriye'de sadece Cereblus'ta, Afrin'de huzur var. Okulları yaptık, hastaneleri yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Onun dışında her yerde zulüm var, tehdit var. DEAŞ bahanesiyle Suriye'ye gelen güçler hala oradalar. Terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Bugün Konya'dan bir daha söylüyoruz. 3 ayrı operasyon icra ettik. Şimdi sıra Fırat'ın doğusuna geldi. Bölgedeki terörü alenen himaye edenlere sesleniyorum, yanlış yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Geçtiğimiz hafta Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağımızı alenen ilan ettim. Sayın Trump ile görüştük. Kendileri olumlu cevap verdi. Bölgede son teröristi etkisiz hale getirene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Yeni anayasaları hazırlanana kadar, özgürce seçimler yapılana kadar, Suriye'de terörle mücadelemiz, sürecek'' diye konuştu.

'SURİYE OPERASYONUNA HER AN BAŞLAYABİLİRİZ'

Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonun her an başlayabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"Yaklaşık 500 kilometrelik sınır hattı boyunca, özellikle ABD askerlerine zarar vermeyecek şekilde Suriye operasyonuna her an başlayabiliriz. Kahraman ordumuz hazırlıklarını ve planlarını tamamladı. Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu şifreyi unutmasınlar. Her an teröristlerin tepesine çökebiliriz'' dedi.

'TEPELERİNE BİNMEMİZ AN MESELESİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin güya tünel kazıp önlemler aldıklarını medyadan gördüklerini belirterek, ''Korkunun ecele faydası yok. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bizim askerlerimiz ve kendi topraklarını savunan Özgür Suriye Ordusu'nun cengaverleri, hepsi, teröristleri o çukura gömmekten kaçınmayacak. Bu hainlerin tepesine binmemiz an meselesi'' dedi.