Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sözler: Şart mart kabul etmiyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00’te Haliç Kongre Merkezi’nde AK Parti’nin; Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında olduğu 40 şehrin belediye başkan adayını açıklayacaktı ancak son dakikada bazı adaylarla ilgili pürüzler ve sıkıntılar yaşandı.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA SÜRPRİZİ



AK Parti’den resmi bir açıklama yapılmamakla birlikte üç büyükşehir adayının açıklanmasının salı günü AK Parti grup toplantısına kalabileceği belirtiliyor. Peki neler oluyor? Yaşanan bu sıcak trafiğin arkasında hangi nedenler var?

İşte yanıtları:

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan son grup toplantısında belediye başkan adaylarına ve aday gösterilmeyenlere, başka yerlere kaydırılıp yerini beğenmeyenlere yönelik uyarılarda bulunmuştu. Şimdi adaylığı netleşenlerle ilgili bazı sorunlar yaşandı.

2- Aday gösterilen bazı isimlerin şartları ve talepleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şart mart kabul etmiyorum. Şartsız adaylığı kabul ediyorsanız buyurun çalışmaya başlayın. Aksi durumda yolumuza başka isimlerle devam ederiz” mesajı verince 3 büyükşehrin adaylarının açıklanmasının ertelenmesi gündeme geldi.

3- Bazı adayların protokol ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeni statü talepleri oldu ancak buna da formül bulunamadı.

4- “Siyasette 24 saat uzun zamandır” derler. Müzakereler, görüşme trafiği ve ikna süreci gece boyunca devam etti. Sonunda beklendiği gibi üç büyükşehir de Haliç toplantısında açıklanabilir ya da salı günü kamuoyuna yansıyan bazı isimler, sürpriz şekilde değişebilir. Bekleyip göreceğiz...

