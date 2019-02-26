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Cumhurbaşkanı Erdoğan için sıkı güvenlik önlemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’a gitmek için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’da düzenleyeceği miting için karada, havada ve denizde sıkı güvenlik tedbirleri alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’a gitmek için Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geniş güvenlik önlemleri eşliğinde iniş yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Giresun’da düzenleyeceği miting için karada, havada ve denizde sıkı güvenlik tedbirleri alındı. Ordu-Giresun Havalimanı’nda iki atak helikopteri hazır vaziyette bekletilirken, havadan helikopterler sürekli güvenlik uçuşunda bulundu. Denizde ve karada ise güvenlik geniş çaplı önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla İstanbul’dan yola çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı’na saat 14.40’ta iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, protokol tarafından karşılandıktan sonra karayolunu kullanarak, konvoy eşliğinde Giresun’a doğru hareket etti.

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