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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 12:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tersane İstanbul'un temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor. Konuşmasında "tarihi tören" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk defa bir Kadın Müzesi'ni inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Engellerle, sabotajlarla dolu uzun mücadelenin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. Tersane İstanbul Projesi, İstanbul'u çok daha farklı konuma taşıyacak bir projedir.

Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek.

3 MÜZE MÜJDESİ

Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek.

İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...


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cumhurbaşkanı erdoğan istanbul tersane kadın müzesi

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