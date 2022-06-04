HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

04.06.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak yerine Muhittin Şahin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca Et ve Süt Kurumu ile Toprak Mahsulleri Ofisine de bazı atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan görevden alınarak boşalan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhittin Şahin atandı.

Karar, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ıncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı. Karar 233sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.

thumbs_b_c_aba9fc561624cba052d4faba04dbb243

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMA

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Durali Koçak atandı. Karar, 33 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8’inci maddesi ile sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı ifade edildi.

Ayrıca, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeleri Aylin Çağlayan Özcan ve Volkan Mutlu Coşkun üç sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ikinci maddesi gereğince görevden alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biri 19, diğeri 20 yaşındaki iki yeğenini öldürdü! Gece vakti mahalle silah sesleriyle yıkıldıBiri 19, diğeri 20 yaşındaki iki yeğenini öldürdü! Gece vakti mahalle silah sesleriyle yıkıldı
Toplu taşımada iğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...Toplu taşımada iğrenç olay! Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...
Kira artışında önemli detay!Kira artışında önemli detay!
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Almanya'dan kritik Rusya açıklaması!

Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'de korkutan deprem!

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

Özdağ'dan Beyazıt Öztürk tweeti: Saniyeler içinde geri sildi

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Gözler zamma çevrilmişti! Dikkat çeken çağrı: Memura 1 aylık fazla maaş...

Gözler zamma çevrilmişti! Dikkat çeken çağrı: Memura 1 aylık fazla maaş...

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

Ortalık sıcaktan değil, Ronaldo transferiyle kavrulacak!

İlginizi Çekebilir

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Havada tedirgin eden anlar! Pilot acil iniş vermek zorunda kaldı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Tamamen soyundu! Çıplak pozuyla kutlama yaptı

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Paylaşımı olay oldu! “22 kiloluk göğüslerim yüzünden...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Olay oldu! “Arkadaşlarımızla eş değiştirme partisinde...”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.