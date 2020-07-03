HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dut pekmezi satışları patladı! Dut pekmezi faydaları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dut pekmezi satışları patladı! Dut pekmezi faydaları neler?

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 17:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde her sabah içtiğini söylediği dut pekmezi satışları patladı. Kars’ın Kağızman ilçesinde dutlar yetişti ve dut pekmezi yapımına başlandı. Üreticiler dut pekmezine yoğun bir talep olduğunu belirtti. Peki, dut pekmezi faydaları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dut pekmezi satışları patladı! Dut pekmezi faydaları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sabah içtiğini söylediği ve herkese tavsiye ettiği dut pekmezi için talepler bir hayli arttı. Kars’ın Kağızman ilçesinde yetişen dutlarla üreticiler kolları sıvadı. Dut pekmezi yapımına başlayan üreticiler doğal dut pekmezlerine çok fazla talep olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin pek çok farklı noktasından sipariş alan Kağızman ilçesi, dut pekmezi yapımı ile ekonomisine katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dut pekmezi tükettiğini belirttikten sonra ilçeye yurdun dört bir yanından sipariş yağıyor.

Dut pekmezi faydaları

Son günlerde “Dut pekmezi faydaları nelerdir?” sorusu sıklıkla soruluyor. Dut pekmezi yararları ile dikkat çekiyor. Dut pekmezinin faydaları arasında kansızlık şikayeti olan hastalara sağladığı yararlar bulunuyor. Mide hastalıklarına ve ülsere karşı da iyi geldiği bilinen dut pekmezi, özellikle bronşit ve astım hastalıklarından korunmak için tüketiliyor. Kış aylarının da vazgeçilmez gıdalarından olan dut pekmezi soğuk havalarda vücut direncini artırıyor. Bebeklerin gelişimini desteklerken sporcular için de enerji deposu olarak geçiyor.

Her besinde olduğu gibi dut pekmezinin tüketiminde de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Dut pekmezi faydası için gıdayı düzenli olarak ve yeterli miktarda tüketmek önemli oluyor. Aynı zamanda “Dut pekmezi alerji yapar mı?” sorusunun cevabı da merak ediliyor. Her gıda farklı bünyelerde farklı etki yaratabildiği için duta alerjisi olanların ya da alerjik bir bünyeye sahip olanların tüketmeden önce bir doktora danışması gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez... Danla Biliç'ten olay itiraf! Tam 4 kez...
Eski eşi satırla öldürmüştü! Kan donduran cinayette karar çıktıEski eşi satırla öldürmüştü! Kan donduran cinayette karar çıktı
2020 DGS başvurusu için son saatler!2020 DGS başvurusu için son saatler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına çağrı

Havai fişek fabrikasında patlama

Havai fişek fabrikasında patlama

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Her detayı iğrenç! Bunu yapan erkeklere, kadınları sunmuşlar

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Albayrak ailesine çirkin saldırıda yeni gelişme

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Boşanan sevgiliyle denizde olay pozlar

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Bugün sizi neler bekliyor? İşte günlük burç yorumları

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babası ile balık tutmaya gitti, boğularak hayatını kaybetti

Kahreden olay! Babasıyla balık tutmaya gitti...

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

'Porno sitelerinde seni gördüm' deyip kızına kurşun yağdırdı! Her satırı korkunç

Sel suları enerji hatlarını böyle yıktı

Sel suları enerji hatlarını yerle bir etti!

Evinin önünde otururken başından vurularak öldürüldü

Acı haber! Başından vurularak öldürüldü

Ayşe Tuba Arslan davasında karar çıktı

Eski eşi satırla öldürmüştü! Kan donduran cinayette karar çıktı

Onlarca evi su basmıştı! Gebze'deki su boruları böyle patladı

Asfalt bile yarıldı! Korku filmi gibi olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.