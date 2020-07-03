Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra dut pekmezi satışları patladı! Dut pekmezi faydaları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her sabah içtiğini söylediği ve herkese tavsiye ettiği dut pekmezi için talepler bir hayli arttı. Kars’ın Kağızman ilçesinde yetişen dutlarla üreticiler kolları sıvadı. Dut pekmezi yapımına başlayan üreticiler doğal dut pekmezlerine çok fazla talep olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin pek çok farklı noktasından sipariş alan Kağızman ilçesi, dut pekmezi yapımı ile ekonomisine katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dut pekmezi tükettiğini belirttikten sonra ilçeye yurdun dört bir yanından sipariş yağıyor.

Son günlerde “Dut pekmezi faydaları nelerdir?” sorusu sıklıkla soruluyor. Dut pekmezi yararları ile dikkat çekiyor. Dut pekmezinin faydaları arasında kansızlık şikayeti olan hastalara sağladığı yararlar bulunuyor. Mide hastalıklarına ve ülsere karşı da iyi geldiği bilinen dut pekmezi, özellikle bronşit ve astım hastalıklarından korunmak için tüketiliyor. Kış aylarının da vazgeçilmez gıdalarından olan dut pekmezi soğuk havalarda vücut direncini artırıyor. Bebeklerin gelişimini desteklerken sporcular için de enerji deposu olarak geçiyor.