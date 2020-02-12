HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 04:04 | Son Güncelleme

Van, Antalya ve Muğla'da bazı doğal sit alanlarının kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan bazı taşınmazların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Van'ın Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yavuzlar Peribacaları Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Tekirova-Adrasan-Gelidonya Burnu Arası Doğal Sit Alanı ve Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı-Trebenna Antik Kenti Doğal Sit Alanı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları yeniden belirlenirken, Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi kapsamında Urla'nın Zeytineli Mahallesi'ndeki bazı taşınmazların da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Evrencik Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar ise Evrencik Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNERCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son haliCennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! İşte son hali
Jandarma ekipleri seferber oldu! Eksi 6 derecede mahsur kaldılarJandarma ekipleri seferber oldu! Eksi 6 derecede mahsur kaldılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

Filiz Akın'ı nasıl öldürdüler? İlan bile çıktı

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

9 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu! Vücudunda yanık ve kesik izleri...

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ!

Trabzon-Gümüşhane karayolu Zigana Dağı mevkiinde çığ!

Hamile olduğu anlaşılınca...

Hamile olduğu anlaşılınca...

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Çin'den gelen öğrenciyle ilgili yeni gelişme! Koronavirüs analiz sonuçları çıktı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti

MHP'li başkan hayatını kaybetti

Anayasa Mahkemesi'nden CHP'nin Kanal İstanbul talebi hakkında karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Jandarma ekipleri seferber oldu! Eksi 6 derecede mahsur kaldılar

Jandarma ekipleri seferber oldu! Eksi 6 derecede mahsur kaldılar

Park halindeki minibüsten geriye bu görüntü kaldı!

Park halindeki minibüsten geriye bu görüntü kaldı!

12 yıldır aranıyordu! Kocaeli'de operasyonla yakalandı

12 yıldır aranıyordu! Operasyonla yakalandı

Tekirdağ'da gece yarısı panik anları! Mahalleli sokağa döküldü

Gece yarısı büyük panik! Mahalleli sokağa döküldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.