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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 02:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı. YÖK üyeliklerine Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi ve KTO-Karatay Üniversitesi rektörlüklerine atama yapıldı. 1037 vergi müfettiş yardımcısının atamaları da yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ile Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliği, Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ile 3 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeliğine Ahmet Selim Köroğlu atandı.

Yükseköğretim Kurulu üyeliklerine ise Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Hayati Develi getirildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Akkuş ve KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bayram Sade atandı.

VERGİ MÜFETTİŞ YARDIMCILARININ ATAMASI YAPILDI

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi müfettişliklerine, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren 1037 vergi müfettiş yardımcısının atamaları da yapıldı.

(AA)

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Cumhurbaşkanı Erdoğan atama kararları Resmi Gazete 29 şubat 2020 tarihli atama kararları

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