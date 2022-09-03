Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da söylediği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi! 'Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de sözler sarfetti. Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da güçlü, bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var." ifadelerini kullanmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!" ifadelerine yer verdi.





