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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da söylediği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi! 'Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin'

03.09.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek "Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var." demişti. Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da söylediği sözlere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi! 'Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de sözler sarfetti. Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da güçlü, bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var." ifadelerini kullanmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımda "Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!" ifadelerine yer verdi.

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