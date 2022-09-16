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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Bütün dünyada...

16.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaretler kapsamında gittiği Şanghay İş Birliği Zirvesi'ndeki fotoğrafla sosyal medyanın gündemine oturdu. Azerbaycan basınında 'günün fotoğrafı' olarak servis edilen görüntüler için AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Ünal, "Bütün dünyada Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünya barışına katkısı, küresel krizlerin çözümüne katkısı takdirle karşılanırken içeridekilerin Erdoğan düşmanlığını anlamak çok zor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medyada gündem olan fotoğrafıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Bütün dünyada...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş ziyaretleri kapsamında kentteki bazı okulları gezerek idarecilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi. Cuma namazı çıkışı gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Ünal, 20-25 sene öncesine kadar eğitim imkanlarının belli okullarda olduğunu söyledi.

"BÜTÜN İMKANLARI SAĞLIYORUZ"

AK Parti iktidarları ile ülke genelindeki tüm okullarda ciddi anlamda iyileştirmeler yapıldığını anlatan Ünal, "Şu anda biz ülke genelinde tüm okullarımızı, o okulda okuyan öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitimini, öğretimini, dünyaya erişimini, bilgiye erişimini sağlayacak bütün imkanları sağlıyoruz." diye konuştu.

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Altılı masanın son 20 yıldır iktidarda olması halinde şu an sunulan hizmetlerin hiç birisinin olmayacağını ifade eden Ünal, şöyle konuştu:

"Merek ediyorum altılı masada oturanlar var ya hani 6+1 diyorlar bir de 'dolapta saklananlar var daha onlar çıkmadı' diyorlar. Şimdi bu altılı masa Allah aşkına 20 yıldır iktidarda olsaydı olamazlardı da bu yapılanlardan bir tanesini yapabilir miydi? Bunların bir araya gelip daha kendi aralarındaki ilişkiyi düzenlemeyen bu kişiler, siyasi partiler bu ülkeyi nasıl yönetecekler. Yani kendi aralarındaki ilişkiyi yürütemeyen insanlar bu ülkenin krizlerini nasıl çözecekler. Bu ülkenin ihtiyaçlarını nasıl görecekler. Kemal Kılıçdaroğlu, ne diyordu, 'Biz Türkiye'yi İzmir'i yönettiğimiz gibi yöneteceğiz', 'Biz Türkiye'yi İstanbul'u yönettiğimiz gibi yöneteceğiz' bakın bu milletin irfanını hafife almasın kimse. Bu millet ne yaptı? Bu millet önce bizi belediyelerde denedi ondan sonra bize iktidarı verdi. Biz belediyelerde sınavı geçtik, ondan sonra bu millet bize iktidarı teslim etti. Şimdi bunlar Türkiye'yi İzmir'i, Ankara'yı, İstanbul'u yönettikleri gibi yöneteceklerse vay bu Türkiye'nin haline."

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF

Ünal, bir gazetecinin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çekilen fotoğrafıyla ilgili sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın küresel liderliğinin kimse tarafından tartışılamaz olduğunu vurguladı.

Ünal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında aldığı inisiyatif, tahıl koridorunun açılması ve tahıl krizinin çözümünde aldığı inisiyatif, BM Genel Sekreteri'nin ifadesiyle bugün sayın Cumhurbaşkanımız, liderliği, çözüm kapasitesi ve uluslararası krizlerin çözümüne sunduğu katkıyla şuanda küresel ölçekte en yüksek çözüm kapasitesine sahip lider. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanımız hem BM ile hem AB ile hem ABD ile hem Ukrayna ile hem Rusya ile hem Çin ile herkesle masaya oturabilen çok boyutlu, çok katmanlı bir diplomasi yürütebilen küresel ölçekte bir lider. Bütün dünyada Cumhurbaşkanımızın liderliği, dünya barışına katkısı, küresel krizlerin çözümüne katkısı takdirle karşılanırken içeridekilerin Erdoğan düşmanlığını anlamak çok zor. Yani biz şunu söylüyoruz. Tabii ki muhalif olacaksınız, tabii ki bizim siyasi rakiplerimiz olacak siyasette rekabet vardır. Ama siyasette düşmanlık yoktur. Bunların Erdoğan düşmanlığı ve AK Parti düşmanlığı artık Cumhurbaşkanımızın küresel bir aktör haline gelmesiyle neye dönüşecek? Merak ediyorum. Onlar da bence mutlu olmalılar Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi temsil ediyor."

Ünal, Avrupa'dan birçok kişinin kışı geçirmek için Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü ifade ederek, Türkiye'nin her geçen gün büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Mahir Ünal, "Türkiye, Allah'ın izni ile önümüzdeki 5 yıl çok ciddi anlamda hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda üretimiyle, ihracatıyla, büyümesiyle insan kaynağıyla, potansiyeliyle, tedarikiyle, emtiasıyla, lojistiğiyle Türkiye, büyük bir bölgesel güç olacaktır." ifadelerini kullandı.

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ZİRVEYE DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, liderlerle sohbet ettiği anlar sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Azerbaycan basını, liderlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlediği bu fotoğrafı, "Semerkant'ta günün fotoğrafı: Liderlerin gayri resmi toplantısı..." şeklinde duyurdu.

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Fotoğraf Recep Tayyip Erdoğan şangay
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