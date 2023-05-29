Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi Latin Amerika basınında geniş yer buldu

Latin Amerika'nın önde gelen internet haber siteleri, ana sayfalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri önde bitirdiğini ve 5 yıl daha Türkiye'yi yöneteceğini takipçileriyle paylaştı.

Arjantin merkezli en büyük gazetelerden "Clarin", Erdoğan'ın ikinci tur seçimlerinden zaferle ayrıldığını, iktidarının çeyrek asra yaklaştığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan halkın sevinç görüntülerine yer verilen haberde, Erdoğan'ın "Kazanan sadece biz değiliz, kazanan Türkiye'dir. Kazanan tüm kesimleriyle milletimizin ta kendisidir. Kazanan demokrasidir." sözlerine atıfta bulunuldu.

Haberde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi kariyerine vurgu yapıldı.

'BECERİSİ VE KARİZMASININ GÜCÜYLE'

Arjantin'de günlük yayımlanan "La Nacion" gazetesi de "Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimlerde üstünlük sağladığını" kaydetti.

Gazete, Erdoğan'ın siyasi kariyerinin İstanbul'da ünlendiğini belirterek "becerisi ve karizmasının gücüyle" siyasetin basamaklarını hızla tırmandığına dikkati çekti.

Venezuela merkezli ve Latin Amerika'nın en büyük haber sitelerinden Telesur da Erdoğan'ın seçim galibiyetini anlık olarak hem sosyal medya hesaplarından hem de internet sitesinden paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre, göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını son dakika olarak duyuran Telesur, Erdoğan'ın Üsküdar ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konuşmasına geniş yer verdi.

Türkiye'nin farklı noktalarındaki vatandaşların sevinç görüntülerine yer veren site, Erdoğan'ın son 20 yıldır bütün seçimleri kazandığına işaret etti.

Kolombiya'nın en köklü gazetelerinden "El Tiempo" da haberi, "Erdoğan, 5 yıl daha Türkiye Cumhurbaşkanı" başlığıyla takipçilerine duyurdu.

Erdoğan'ın 20 yılı aşkın süredir Türkiye'yi yönettiğini belirten gazete, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turda Kılıçdaroğlu'na 4 puanlık üstünlük sağlayarak seçimden zaferle ayrıldığını" ifade etti.

Gazete, Erdoğan'ın seçim galibiyeti konuşmasını ve halkın sevinç kutlamaları görüntülerini paylaştı.

Arjantin Ulusal Haber Ajansı "Telam" ise Erdoğan'ın iktidarında çeyrek asrı tamamlamak için yeniden seçildiğini kaydetti.

Dünya liderlerinden Erdoğan'a gelen tebrik mesajlarının altının çizildiği haberde, Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konuşmasına ve halkın arabalarıyla yaptığı kutlamalara yer verildi.

Peru resmi haber ajansı "la Agencia Peruana de Noticias Andina" Erdoğan'ın YSK sonuçlarına göre, "rakibi Kılıçdaroğlu'nu yenerek 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığını kazandığını" bildirdi.

Meksika'nın günlük haber gazetesi "El Universal", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin ikinci turunda galip geldiğini ve ülkeyi 2028'e kadar yöneteceğini ana sayfadan duyurdu.

Erdoğan'ın "Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum." cümlesini ön plana çıkaran site, dünya liderlerinin Erdoğan'ı tebrik ettiğini vurguladı.

Küba merkezli Latin Amerika Haber Ajansı Prensa Latina, ana sayfadan Erdoğan'ın seçim başarısına vurgu yaparak YSK sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın seçimleri önde bitirdiğini ifade etti.

Ekvador'da yayın yapan "Ecuavisa" internet haber sitesi, seçimlerin ardından Erdoğan'ın zafer sözlerine yer vererek 5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı görevini icra edeceğini belirtti.

Sonuçların muhalefet açısından başarısızlıkla sonuçlandığını kaydeden site, parlamento seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın başarılı olduğunu yazdı. (AA)

