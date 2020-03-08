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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2020 16:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye’nin Kahraman Kadınları’ Programı'na katıldı. Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filmi izlerken gözyaşlarını tutamadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye’nin Kahraman Kadınları" programında, Türkiye'nin ve dünyanın tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

"NE MÜBAREK ANNELER VE NE GÜZEL İFADELER..."

Şehitlerin annelerine, eşlerine ve çocuklarına sevgi ve saygılarını sunan Erdoğan, şehit annelerinin röportajlarının yer aldığı kısa filme değinerek, "Az önce ekranda, perdede onların o duygu dolu tespitlerini, ifadelerini dinledik, izledik. Ne mübarek anneler ve ne güzel ifadeler..." diye konuştu.

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