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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdulmehdi’yi resmi tören ile karşıladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2019 18:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi resmi törenle karşıladı.Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin makam aracı atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi resmi törenle karşıladı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi’nin makam aracı atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Başbakan Abdulmehdi’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abdulmehdi’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Abdulmehdi, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Abdulmehdi, merdivenlerde Türkiye ve Irak bayrakları önünde gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Abdulmehdi, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun hazır bulundu.

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