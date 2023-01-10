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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

10.01.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Son olarak Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgesel konulara dikkat çekerek terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin Irak'ın da milli güvenlik menfaatlerinin gereği olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, önümüzdeki dönemde ikili ve bölgesel işbirliğinin her alanda daha da güçleneceğine inandığını ifade etti. Irak’ın huzur, istikrar ve toprak bütünlüğüne Türkiye’ninki kadar önem verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Irak topraklarındaki mevcudiyetine son verilmesinin bu ülkenin milli güvenlik menfaatlerinin de gereği olduğunu dile getirdi.

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı şu açıklamayı yaptı;

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Recep Tayyip Erdoğan Irak

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