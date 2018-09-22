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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 04:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Cesur'u yeni danışmanı olarak atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı.

İSMAİL CESUR KİMDİR?

1988 yılında İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı.

2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetimininin sorumluluğunu üstleniyor. Cesur aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin yazarları arasında yer alıyor.

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Resmi Gazete cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İsmail Cesur Danışman

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