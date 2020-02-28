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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da! Peş peşe kritik görüşmeler

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2020 22:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanına iniş yapan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da! Peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler ve Suriye krizinin ele alındı, bölgesel meseleler üzerinde işbirliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Almanya'dan yapılan açıklamada, Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Angela Merkel'in Türk birliklerine düzenlenen acımasız saldırıları kınadığını ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılarına son vermesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Merkel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün telefonda İdlib'deki güncel durumu ele aldıklarını belirtti.

Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu ifade eden Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu aktardı.

Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de kaydetti.

ERDOĞAN-BORİSOV GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alınmıştır.

ERDOĞAN-ORBAN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Orban görüşmesinde, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

ERDOĞAN-LEYEN GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye’de rejimin gerçekleştirdiği saldırılar ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alınmış, çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

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