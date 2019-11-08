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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 14:15 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camisi'ne geçti.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.

Erdoğan, daha sonra burada, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan Cami Muhammet Emin Akbaşoğlu Nevin Akbaşoğlu Recep Tayyip Erdoğan

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