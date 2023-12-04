Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü! 12 anlaşma imzalandı

Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Al Sani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı.

ERDOĞAN'DAN GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.



Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."

12 ALANDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.

(AA-İHA)







