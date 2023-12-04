HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü! 12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü! 12 anlaşma imzalandı

04.12.2023 20:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da resmi törenle karşılanmasının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Erdoğan ve Al Thani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı. Erdoğan, Al Sani ile görüşmesinde Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti. İki ülke arasında 12 işbirliği anlaşması da imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü! 12 anlaşma imzalandı

Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına ve Körfez İş Birliği Konseyi 44. Zirvesi'ne katılmak üzere Katar’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lusail Sarayı'nda Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

AA-20231204-33102169-33102157-TURKIYE_ILE_KATAR_ARASINDA_ORTAK_BILDIRI_VE_12_ANLASMA_IMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Sani'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Al Sani ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Al Sani, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite’nin 9’uncu toplantısına katıldı.

AW091357_26

ERDOĞAN'DAN GAZZE MESAJI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin Lusail Sarayı'ndaki görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ve atılacak adımların ele alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
AW091357_24

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti.

AA-20231204-33101808-33101786-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_KATARDA_RESMI_TORENLE_KARSILANDI
Görüşmede Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."

12 ALANDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Toplantının ardından Erdoğan ve Al Sani'nin huzurunda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşması ile Yüksek Stratejik Komite 9. Toplantısı Ortak Bildirisi imzalandı.
(AA-İHA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı! İsrail'den vatandaşlarına seyahat uyarısı!
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’Türkiye’nin ilk uçak fabrikası yeniden doğdu! ‘Birçok alanda faaliyet gösterecek’
Damadını ve kardeşini vurdu ev hapsi aldı!Damadını ve kardeşini vurdu ev hapsi aldı!
Anahtar Kelimeler:
Katar Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

Fatih Portakal'dan sert tepki! 'Bana giren çıkan bir şey yok'

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

İYİ Parti CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' dedi!

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

O ülke buz kesti! Termometreler eksi 56 dereceyi gösterdi

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

Dilan Polat'ın Şampiyonlar Ligi karesinde yer alan 12 fenomenin tüm şirketlerine kayyum atandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Laz Kızı'ndan sonra 'Yakışıklı Güvenlik!' Kelepçe dansıyla olay oldu

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında avantajlı fiyatlar

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' satın aldı

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Altından iç çamaşırına yorum yağdı! "Pamuklu don..."

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

Çok satanlarda zirvede! Ekstra hafif, ultra konforlu Columbia Powder Lite Mont ile tanışın

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.