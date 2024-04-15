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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

15.04.2024 20:29
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü

Görüşmede Türkiye ve Katar ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bu gaddarca saldırılarının durdurulması ve işlediği insanlık suçlarının cezasını görmesi için İslam dünyasının birlik içinde gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, bölgede gerginliğin yayılmaması için İsrail’in bir an önce dizginlenmesi ve aklıselimle hareket edilmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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