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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:49 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’ya geldi.İstanbul’dan uçakla Konya Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere havaalanı yakınlarında Konya 3.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’ya geldi.
İstanbul’dan uçakla Konya Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere havaalanı yakınlarında Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Hacı Tahir Büyükkörükçü Camisi’ne geçti. Erdoğan, namazdan sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle şehir merkezine hareket etti. Yol güzergahında bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, otobüsten inerek fotoğraf çektirdi. Erdoğan, vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

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