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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.02.2020 19:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada, "Libya'da birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında da 100'e yakın orada, o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada, Türk askerinin bulunduğu Libya'daki son durumla ilgili bilgiler verdi.

"BİRKAÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR, YÜZE YAKIN LEJYONER ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.

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erdoğan Libya şehit

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