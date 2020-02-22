Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de Kuzey Ege Otoyolu açılışında yaptığı konuşmada, Türk askerinin bulunduğu Libya'daki son durumla ilgili bilgiler verdi.

"BİRKAÇ TANE ŞEHİDİMİZ VAR, YÜZE YAKIN LEJYONER ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Lejyoner Hafter'e karşı biz orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle beraber oradayız. Mücadeleyi orada sürdürüyorlar. Tabi bir kaç tane şehidimiz var. Birkaç tane şehidimizin karşılığında yüze yakın orada lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak." ifadelerini kullandı.



