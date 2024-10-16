Cumhurbaşkanı Erdoğan; Malatya'daki depremin ardından 2 kez Bakan Yerlikaya ile görüşüp bilgi aldı!

2 DEFA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Bazı medya organlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremin ardından Vali Seddar Yavuz'u ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i aradığı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı aramadığı iddia edilmişti. Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 2 kez telefonda görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakan Yerlikaya ile telefonda görüşmediğine ilişkin karalama haberlerinin tamamen gerçek dışı olduğu ortaya çıktı.

Elazığ ve Malatya'da hasar tespitinin devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya; '”İlk andan itibaren AFAD başkanlığımızdan depremin büyüklüğü, merkez üssü Malatya Kale olduğunu öğrendiğimiz andan itibaren cumhurbaşkanımıza bilgiyi arz ettik. Süratle valilerimiz ile irtibata geçtik. Hemen ardından Malatya valimiz başta olmak üzere tüm valilerimiz ve kurumlarımızla ilgili yerleşim yerlerinde saha taraması başlattık.' dedi.