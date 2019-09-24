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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 07:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel

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