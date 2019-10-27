Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Almanya Ba\u015fbakan\u0131 Angela Merkel ile bir telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesi ger\u00e7ekle\u015ftirdi.\nG\u00f6r\u00fc\u015fmede, Suriye'nin kuzeydo\u011fusuna ili\u015fkin geli\u015fmelerin yan\u0131 s\u0131ra ikili ve b\u00f6lgesel konular ele al\u0131nd\u0131.PARTNER\u0130ns\u00fclin direncine neden oluyor, kad\u0131nlar\u0131 daha \u00e7ok etkiliyorGelinler de damatlar da ikizCami cemaatinden 'asma kilit' tepkisi
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