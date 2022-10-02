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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki saldırıda şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

02.10.2022 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşiyle telefonda görüşerek aileye başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'deki saldırıda şehit olan polisin eşiyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de polisevine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in eşi Medine Gezer ile telefonda konuşarak, başsağlığı diledi.

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Mersin'de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Mezitli ilçesine giderek şehit polis memuru Sedat Gezer'in ailesine taziyede bulundu. Gezer'in ailesine başsağlığı dileyen Sarıeroğlu, dualara da eşlik etti.

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İki çocuk annesi eşi Medine Gezer ile de sohbet eden Sarıeroğlu, daha sonra cep telefonuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak şehit eşiyle görüştürdü. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezer ile şehidin ailesine başsağlığı diledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Medine Gezer, "Cumhurbaşkanım, ben eşimi çok iyi tanıyorum. O benim 17 yıllık eşim. Onu indirebileceğini düşündüğü için önüne çıkıyor. Korkusuz, güzel bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Rabbim daha çok sevsin" diye konuştu. (DHA)

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