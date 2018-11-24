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Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi telefonda verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 24.11.2018 07:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile telefon görüşmesinde, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" dedi.

Bir dizi ziyaret nedeniyle Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bak 4.5 ay kaldı. 4.5 ay sonra orada yeni bir dönem başlayacak, ona göre" dedi.

Coşkunun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan, "İnşallah yarın zaten Gaziantep adayını açıklayacağız. Sizler biliyorsunuzdur" ifadesini kullandı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Adalet Bakanı Gül ise, "Sayın Cumhurbaşkanım, az önce Gaziantep'i inşallah seçim akşamı Türkiye'de ilk üç arasına koymak üzere söz verdik efendim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Berat Albayrak

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
umarım Fatma Şahin değildir o aday
fatma şahin bundan kendine pay çıkarmasın fatma şahin bağımsız aday olsa %2 bile alamaz
Millet açlık sınırının da altında bıçak kemiği de parcalamış eyt liler asgari ücretliler kan ağlıyor işsizlik zirvede şunların iddiasına rahatlığına milleti keklik gibi görmelerine bak ya.. Çıldırmamak elde mi beee..!!!
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