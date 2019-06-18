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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Mursi

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