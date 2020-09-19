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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 11:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevilerin Roş Aşana Bayramını kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roş Aşana Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında," İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana münasebetiyle Musevi vatandaşlarımıza en içten duygularımla tebriklerimi iletiyorum. Sevgi ve hoşgörü medeniyetinin sembolü olan bu topraklarda toplumsal, kültürel, siyasi ve beşeri çeşitlilik, yüzyıllardır birlik ve beraberliğimizi güçlendiren en önemli zenginliğimizi teşkil etmiştir. Farklı inançlara mensup vatandaşlarımızın kendi kültür ve geleneklerini özgürce yaşattıkları özel günler, toplumsal yaşamımıza renk katmakta, kadim dostluk ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmaktadır. Bu düşüncelerle, Musevilik inancının en önemli dini bayramlarından biri olan Roş Aşana münasebetiyle başta vatandaşlarımız olmak üzere tüm Musevilere esenlikler diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA


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