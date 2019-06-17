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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 20:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a burada AK Pati İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, ayrıca basın mensupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada basın mensuplarına açıklamalarda da bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe hakkında yaptığı konuşmasında, “Üsküdar zaten Anadolu Yakasında gerçekten İstanbul’un gezmeye görmeye değer ilçesi. Onun için tabii şiirlere de konu olmuş olan yer. Şimdi İstanbul’da, Üsküdar nasıl gözüküyor, Üsküdar’dan İstanbul nasıl gözüküyor diye merak edildiği zaman Nakkaştepe’ye gelmek gerekir. Nakkaşların yeri de ilham kaynağı olarak burasıdır” dedi.

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