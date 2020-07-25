Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Amasya Çevre Yolu şehirlerarası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlanacak. Emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, işçileri, herkesi tebrik ediyorum. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını 12 katr artırarak 168 bine yükselttik. Hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiber optik kablo uzunluğunu da 2000 kilometreye yaklaştırdık.

'TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ BU SÜREÇTE BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK'

Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa tereddüt etmeden kararlılığımızı ortaya koyduk. Sağladığımız ekonomik desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Ülkemizin önünde, salgın sonrası yeniden yapılanacak sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur.

'HER PLATFORMDA SÖZÜ GEÇEN BİR ANLAYIŞI HAKİM KILDIK'

Egemenlik haklarımızın kullanımı konusunda attığımız adımlar, zahiri bir takım itirazlar dışında genel olarak kabul görmektedir. Son günlerde fazla gürültü çıkaranların amacının Ayasofya veya doğu Akdeniz değil bizatihi Türk Milleti'nin bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz.