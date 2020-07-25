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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 14:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet hiçbir dönemde bedel ödemekten çekinmemiştir. Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanalını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, doğal kaynağında gözümüz yoktur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Amasya Çevre Yolu şehirlerarası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor. Yıllık 110 milyon lira tasarruf sağlanacak. Emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, işçileri, herkesi tebrik ediyorum. Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını 12 katr artırarak 168 bine yükselttik. Hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiber optik kablo uzunluğunu da 2000 kilometreye yaklaştırdık.

'TÜRKİYE'NİN TÖKEZLEMESİNİ BEKLEYENLERİ BU SÜREÇTE BİR KEZ DAHA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIK'

Irak'tan Suriye'ye, Libya'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik bir tehdit varsa tereddüt etmeden kararlılığımızı ortaya koyduk. Sağladığımız ekonomik desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık. Ülkemizin önünde, salgın sonrası yeniden yapılanacak sistemde çok önemli bir yer edinme imkanı doğmuştur.

'HER PLATFORMDA SÖZÜ GEÇEN BİR ANLAYIŞI HAKİM KILDIK'

Egemenlik haklarımızın kullanımı konusunda attığımız adımlar, zahiri bir takım itirazlar dışında genel olarak kabul görmektedir. Son günlerde fazla gürültü çıkaranların amacının Ayasofya veya doğu Akdeniz değil bizatihi Türk Milleti'nin bu coğrafyadaki varlığı olduğunu zaten biliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirdik. Ekonomik olarak dibe vurmuş bir ülke böyle yapamazdı. Askeri bakımdan tamamen dışa bağımlı bir ülke böyle yapamazdı. Bir yandan savunma sanayimizi geliştirirken bir yandan ordumuzu milli çizgide güçlendirdik. Dış politikamızda uluslararası her platformda sözü geçen bir anlayışı hakim kıldık.

"ÖDEDİĞİMİZ BEDELLERİ GÖZE ALIYORSANIZ ÇIKIN MEYDANA"

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı. Yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin sebebi, ülkemizin gücünü görmeleridir. Bu millet hiçbir dönemde bedel ödemekten çekinmemiştir. Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana. Böyle bir niyetiniz yoksa bir an önce müzakere kanalını açın. Bizim kimsenin hakkında, hukukunda, doğal kaynağında gözümüz yoktur. Ahlaklı olan her türlü teklifi konuşmaya hazırız. Dayatmalar karşısında vereceğimiz cevabı zaten sahada fiilen gösteriyoruz, gerekirse daha fazlasını da yapmaktan çekinmeyiz.

Bize düşmanlık etmeye, tuzak kurmaya çalışanlar kusura bakmasınlar, kendileri kaybederler. Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle yadettik.

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