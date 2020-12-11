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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Olumlu adım atılırsa kapılarımızı Ermenistan'a açarız, Ermenistan halkına bir kinimiz yok

11.12.2020 00:38 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilmiş topraklarını geri alması nedeniyle başkent Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Ermeni halkıyla herhangi bir probleminin olmadığını dile getiren Erdoğan, olumlu adımlar atılması durumunda kapalı olan kapıları Ermenistan'a açabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal edilmiş topraklarını geri alması sebebiyle başkent Bakü'de düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte yer aldı. Azerbaycan ve Türkiye arasında ikili anlaşmalar imzalandı.

Törenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ermeni halkıyla herhangi bir probleminin olmadığını dile getiren Erdoğan, olumlu adımlar atılması durumunda kapıları Ermenistan'a açabileceklerini söyledi.

Erdoğan, "Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor" dedi.

Erdoğan, "Kardeşim Aliyev, merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

'Ermenistan halkı diasporadan kurtulmalı'

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz."

"Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak görevimiz bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir."

Törenin ardından Aliyev ve Erdoğan, Gençlik Sarayı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

'Erdoğan'ın Türkiye'si dünyaya mertlik ve cesaret örneğidir'

Türkiye'nin ezilmiş halkların haklarını müdafaa ettiğini söyleyen Aliyev, "Bizim gibi birbirimize bağlı olan iki ülke daha yoktur. Türkiye'nin gücü bizim de gücümüzü artırır" dedi.

Türkiye tarafından üretilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) övgüyle söz eden Aliyev, "Vatan muharebesinde Türk savunma sanayisinin ürünü meşhur Bayraktar, büyük değişikliğe sebep oldu. Zaferimizde müstesna rol oynadı" diye konuştu.

Aliyev ayrıca Ermenistan yönetiminin asılsız iddialarından vazgeçmesi durumunda bölgedeki işbirliği platformlarında yer alabileceğini söyledi.

'Ülkeler kabul ederse Ermenistan da işbirliği platformunda yer alabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Minsk Üçlüsü'nün Azerbaycan'ı oyaladığını ve bu sebeple de Bakü yönetiminin kendi göbeğini kendisinin kestiğini belirtti.

Erdoğan, Minsk Üçlüsü'ne yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Karabağ niçin bugüne kadar sürüncemede kaldı? Neden 30 sene Karabağ'da bu çile çektirildi? Minsk üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın en güçlü ülkeleriydi. Neden oyalandı? Neticeye kavuşturamazlar mıydı acaba? Kavuşturabilirlerdi. Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Bunların başında da Fransa. Devamlı kardeşimi arıyordu, ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Zaman zaman bize de ulaşmak istiyordu ama doğrusu dönmedik."

6'lı platform mesajı

Aliyev'in bahsettiği bölgesel işbirliği platformları meselesini önemsediğini söyleyen Erdoğan, "Gerekirse 6'lı bir platform da oluşturabiliriz. Sayın Putin de bunu kabullendi. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir uyarlarsa, Ermenistan da bu platformda yer alabilir. 6'lı platform ile bölgesel barışı tesis edelim dediler" diye konuştu.

'**Ermenistan'a k**apıları açabiliriz'

Türkiye'nin Ermeni halkıyla herhangi bir probleminin olmadığını dile getiren Erdoğan olumlu adımlar atılması durumunda kapıları Ermenistan'a açabileceklerini söyledi. Erdoğan şöyle devam etti:

"Bugün de kardeşime söyledim; eğer bu konuda olumlu adım atılırsa biz de kapalı kapılarımızı açarız. Kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntımız Ermenistan yönetimiyledir. Benim ülkemde yüz bin Ermeni vatandaşımız var."

Macron'a eleştiri

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki yaşananların ardından Fransa lideri Emmanuel Macron'un Karabağ tavrını eleştiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Maksat özellikle barışı egemen kılalım. Liderlikler çok önemli burada. Kalkıp da Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla 'Burası artık devlettir. Ve biz burayı tanıdık' deme hakkına sahip değilsin. Bunu Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen Macron olarak böyle bir şey getirip Meclis'inden geçirmeye çalışıyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de öğrenememiş. Nerede ne nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana kızacak, belki bu akşam kızacak. Öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız."

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