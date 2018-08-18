Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki, 'oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz'" dedi.

Erdoğan yaklaşık 45 dakika süren konuşmasında, Pastör Brunson'a ev hapsi ile başlayan kriz sürecine, Amerika Birleşik Devletleri ya da Donald Trump ismini anmadan değindi.

Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Türkiye'yi "stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını" söyledi:

"Bizler, tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz.

"Kardeşlerim, bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun.